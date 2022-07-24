РФ загнала пропагандистов в драмтеатр Мариуполя, готовит фейки о "преступлениях ВСУ" – ГУР
Российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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По данным ГУР, россияне готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру. Оккупанты попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара укрывались в помещении театра. В основном там были женщины и дети.
Украинская разведка сообщает, что сейчас оккупанты с помощью нескольких съемочных групп российских пропагандистских телеканалов готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в драмтеатре произошел внутри помещения, и все разрушения произошли якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв якобы составляло не более 14 человек.
Российские пропагандисты даже нашли "свидетелей" для своих сюжетов, которые якобы видели, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания.
Разведка напоминает, что на самом деле российские самолеты прицельно ударили по помещению театра двумя 500-килограммовыми авиационными бомбами.
- 16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их было видно даже со спутника.
- 25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек. По данным Associated Press, количество погибших может достигать 600 человек.
- В мае оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драмтеатра. По словам советника мэра Петра Андрющенко, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.
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