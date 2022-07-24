РФ загнала пропагандистов в драмтеатр Мариуполя, готовит фейки о "преступлениях ВСУ" – ГУР

Российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, россияне готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру. Оккупанты попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара укрывались в помещении театра. В основном там были женщины и дети.

Украинская разведка сообщает, что сейчас оккупанты с помощью нескольких съемочных групп российских пропагандистских телеканалов готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в драмтеатре произошел внутри помещения, и все разрушения произошли якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв якобы составляло не более 14 человек.

Российские пропагандисты даже нашли "свидетелей" для своих сюжетов, которые якобы видели, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания.

Разведка напоминает, что на самом деле российские самолеты прицельно ударили по помещению театра двумя 500-килограммовыми авиационными бомбами.

16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их было видно даже со спутника.

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек. По данным Associated Press, количество погибших может достигать 600 человек.

В мае оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драмтеатра. По словам советника мэра Петра Андрющенко, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

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Оксана Житнюк

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