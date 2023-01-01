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Бывший прокурор по делу Милошевича: Путина нужно судить за военные преступления

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 12:26
Бывший прокурор по делу Милошевича: Путина нужно судить за военные преступления - Фото
Джеффри Найс (Фото: Britain in Europe /YouTube)

Российского диктатора Владимира Путина нужно как можно быстрее судить за военные преступления в Украине, считает британский юрист Джеффри Найс, бывший прокурор в суде над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Об этом он сказал в интервью британскому радио BBC Radio 4.

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Найс уверен, что обвинения против Путина совершенно очевидны.

"Это преступления против человечности, потому что гражданские цели ни в коем случае нельзя бомбить или как-то еще подвергать нападению. Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем, из телевизионных сообщений – как и все мы", – сказал юрист.

Найс удивлен, почему Международный уголовный суд пока не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за военные преступления в Украине.

СПРАВКА. Джеффри Найс был ведущим обвинителем в процессе бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем в Международном трибунале по бывшей Югославии. Найс инициировал первоначальное дело обвинения о связи зверств, совершенных в бывшей Югославии, с Милошевичем, вел дела боснийского хорвата Дарио Кордича в МТБЮ и успешное судебное преследование Горана Елисича. С момента сотрудничества с МТБЮ Найс работал в Международном уголовном суде и с группами потерпевших. Специализируется на правах человека, публичном праве и личном вреде.

"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Возможно, он считает (или его заставили так считать), что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды?" – сказал он. Найс не исключает, что в будущем Путин может получить иммунитет от судебного преследования в рамках мирного соглашения.

"Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составит проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что Путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины будет полностью лишен правосудия", – считает юрист.

Он уверен, что суд над Путиным можно начинать хоть завтра – и его должны вести украинцы на украинском языке. Присутствие самого Путина для этого необязательно.

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Андрій Водяний
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владимир путин военные преступления Джеффри Найс
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