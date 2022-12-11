UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ответственность за преступления понесут все: от исполнителей до Путина – МИД Британии

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 16:28
Ответственность за преступления понесут все: от исполнителей до Путина – МИД Британии - Фото
Джеймс Клеверли (Фото - EPA)

Российский диктатор Владимир Путин неизбежно понесет ответственность за развязанную в Украине войну наряду с виновными в совершении военных преступлений. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Клеверли, необходимо донести до всего мира понимание, что агрессия не должна приносить агрессору выгоду.

"Ответственность должна наступить совершенно обязательно, и это касается как солдат на фронте, которые совершали преступления, так всей цепочки командования до самого верха. Ответственность должна наступить для всех, включая Владимира Путина", – сказал Клеверли.

Министр сказал, что Британия поддерживает работу Международного уголовного суда, однако не исключает и создания других механизмов. Он отметил, что Лондон вместе с Киевом и остальными партнерами будут обсуждать, как эффективно привлечь к ответственности виновников войны.

  • 5 октября Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.

Читайте также: "Россия потерпит поражение". Глава МИД Британии посетил Киев – не с пустыми руками

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания владимир путин военные преступления джеймс клеверли
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 