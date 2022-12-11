Ответственность за преступления понесут все: от исполнителей до Путина – МИД Британии
Российский диктатор Владимир Путин неизбежно понесет ответственность за развязанную в Украине войну наряду с виновными в совершении военных преступлений. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью BBC.
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По словам Клеверли, необходимо донести до всего мира понимание, что агрессия не должна приносить агрессору выгоду.
"Ответственность должна наступить совершенно обязательно, и это касается как солдат на фронте, которые совершали преступления, так всей цепочки командования до самого верха. Ответственность должна наступить для всех, включая Владимира Путина", – сказал Клеверли.
Министр сказал, что Британия поддерживает работу Международного уголовного суда, однако не исключает и создания других механизмов. Он отметил, что Лондон вместе с Киевом и остальными партнерами будут обсуждать, как эффективно привлечь к ответственности виновников войны.
- 5 октября Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.
- 25 ноября Клеверли заверил в Киеве президента Владимира Зеленского, что Британия продолжит поддерживать Украину "не словами, а делом".
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