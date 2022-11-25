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Глава МИД Британии в Киеве: Слова не зажгут свет зимой и не защитят от российских ракет

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 10:44
Глава МИД Британии в Киеве: Слова не зажгут свет зимой и не защитят от российских ракет - Фото
Владимир Зеленский и Джеймс Клеверли (фото - ОП)

Утром 25 ноября министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил в Киеве президента Владимира Зеленского, что его страна продолжит поддерживать Украину "не словами, а делом". Об этом он написал в Twitter.

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"Президент Зеленский, Великобритания поддерживает вас не словами, а делом. Я дал вам это обещание сегодня. Великобритания намерена сдержать его", – говорится в сообщении.

После встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой британский министр написал, что "слов недостаточно, слова не зажгут свет этой зимой, слова не защитят от российских ракет".

"Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку защите Украины", – добавил он и поблагодарил коллегу за прием в Киеве.

Читайте также: Большинство опытных военных РФ мертвы. В интересах Украины сохранить темп зимой – Уоллес

Євген Пилипенко
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визит Великобритания война военная помощь союзники джеймс клеверли
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