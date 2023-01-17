В Днепре на 90% разобрали завалы разбомбленного россиянами дома — фото

К утру 17 января на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой многоквартирного дома в Днепре. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Спасательная операция длится уже 64 часа.

По состоянию на сейчас:



→ 40 человек погибли;

→ 39 человек спасены;

→ 79 раненых (из них 16 детей), в больницах 28 пострадавших, 10 из них тяжелые;

→ 25 жителей дома разыскиваются.

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Євген Пилипенко

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