В Днепре на 90% разобрали завалы разбомбленного россиянами дома — фото
17.01.2023, 07:56
Фото: глава ДнепрОВА
К утру 17 января на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой многоквартирного дома в Днепре. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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Спасательная операция длится уже 64 часа.
По состоянию на сейчас:
→ 40 человек погибли;
→ 39 человек спасены;
→ 79 раненых (из них 16 детей), в больницах 28 пострадавших, 10 из них тяжелые;
→ 25 жителей дома разыскиваются.
- 14 января 2023 года Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет и 10 пусков управляемых авиаракет. Уничтожено 18 КР и 7 КАР.
- Вот видео прямого попадания в многоэтажку в Днепре ракеты, которая разрушила весь подъезд.
- Воздушные силы заявили, что дом разрушила ракета, которую ПВО не сбивала, а экипаж бомбардировщика знал, что бить Х-22 по городу – это терроризм.
- СБУ обнародовала имена и данные российских военных, причастных к удару по Днепру.
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