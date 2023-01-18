Дуда: В следующие месяцы или недели возникнет вопрос о том, выживет ли Украина

Президент Польши Анджей Дуда считает, что "через несколько месяцев или недель наступит ключевой момент войны России против Украины, когда возникнет вопрос: выживет Украина или нет. Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает pap.

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"Я знаю, что Украине нужно оружие, оружие и еще оружие. Это потому, что эта война действительно очень сложная, тяжелая, и конца ей не видно", – отметил Дуда.

Он также сказал: "...Мы опасаемся, что они (россияне. – Ред.) сейчас готовят новое наступление. Возможно, оно начнется в ближайшие несколько месяцев. Эти опасения очень серьезные".

Поэтому, подчеркнул Дуда, есть "необходимость отправки в Украину новой техники, новых военных ресурсов". Речь прежде всего идет о танках и ракетах. На вопрос, достаточно ли на данный момент поставлено оружия в Украину, Дуда ответил: "Боюсь, что нет".

По его словам, той помощи, которая направлена в Украину, пока "недостаточно, определенно недостаточно". "Нужно больше нашей помощи, больше наших ресурсов, оборудования, определенно больше, потому что ситуация становится все более сложной", – сказал польский лидер.

Он также сказал об опасении, что "может быть, не сейчас, строго говоря, а через несколько месяцев, возможно, даже недель, наступит ключевой момент этой войны, момент, когда мы должны будем прямо спросить себя: будет ли эта страна, выживет или нет, выживет Украина или нет".

Сегодня в Давосе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в войне России против Украины наступил поворотный момент, который требует "значительного увеличения" военной поддержки Украины.

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Вадим Ребрина

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