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Столтенберг призвал членов НАТО дать Украине больше оружия

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 17:30
Столтенберг призвал членов НАТО дать Украине больше оружия - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в войне России против Украины наступил поворотный момент, который требует "значительного увеличения" военной поддержки Украины. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Sky News.

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"Президент Путин не показал никаких признаков готовности к миру, и поэтому он должен понять, что не может победить на поле боя", – сказал Столтенберг.

По его словам, "это поворотный момент в войне, и необходимо значительно увеличить поддержку Украины".

"Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров, нам нужно предоставить больше оружия сегодня", – сказал генсек Альянса.

Отвечая на вопрос о танках Leopard немецкого производства, экспорт которых из Польши или Финляндии должен быть одобрен Берлином, Столтенберг сказал, что между союзниками ведется "постоянный диалог". Он подчеркнул, что Германия уже оказала помощь Украине, но признал необходимость предоставления членами НАТО более современного оружия, сообщает CNN.

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Вадим Ребрина
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