Глава нацразведки США: В наших интересах поддерживать Украину как можно больше
19.01.2023, 09:07
Эврил Хэйнс (фото - EPA)
Западные страны должны сильнее поддерживать Украину. Об этом заявила в Давосе глава нацразведки США Эврил Хейнс, передает Голос Америки.
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По ее словам, Россия столкнулась со значительными вызовами с боеприпасами, поставками и раздором в руководстве. Однакна передовой продолжаются тяжелые бои, хоть зимой и ожидалось замедление.
"Нет сомнений, что в интересах нас всех поддерживать Украину как можно больше... Для Украины очень важно получать необходимую военную и экономическую помощь, чтобы продолжать то, что они героически делают сейчас", – сказала она.
- США готовят новый пакет помощи для Украины. В него, в частности, войдет тяжелая бронетехника.
- 20 января состоится заседание коалиции Рамштайн. Одна из тем – поставка Украине танков Leopard.
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