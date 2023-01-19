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Глава нацразведки США: В наших интересах поддерживать Украину как можно больше

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 09:07
Глава нацразведки США: В наших интересах поддерживать Украину как можно больше - Фото
Эврил Хэйнс (фото - EPA)

Западные страны должны сильнее поддерживать Украину. Об этом заявила в Давосе глава нацразведки США Эврил Хейнс, передает Голос Америки.

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По ее словам, Россия столкнулась со значительными вызовами с боеприпасами, поставками и раздором в руководстве. Однакна передовой продолжаются тяжелые бои, хоть зимой и ожидалось замедление.

"Нет сомнений, что в интересах нас всех поддерживать Украину как можно больше... Для Украины очень важно получать необходимую военную и экономическую помощь, чтобы продолжать то, что они героически делают сейчас", – сказала она.

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Марко Сировой
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Эврил Хейнс военная помощь оружие разведка сша
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