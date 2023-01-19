Глава нацразведки США: В наших интересах поддерживать Украину как можно больше

Западные страны должны сильнее поддерживать Украину. Об этом заявила в Давосе глава нацразведки США Эврил Хейнс, передает Голос Америки.

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По ее словам, Россия столкнулась со значительными вызовами с боеприпасами, поставками и раздором в руководстве. Однакна передовой продолжаются тяжелые бои, хоть зимой и ожидалось замедление.

"Нет сомнений, что в интересах нас всех поддерживать Украину как можно больше... Для Украины очень важно получать необходимую военную и экономическую помощь, чтобы продолжать то, что они героически делают сейчас", – сказала она.

США готовят новый пакет помощи для Украины. В него, в частности, войдет тяжелая бронетехника.

20 января состоится заседание коалиции Рамштайн. Одна из тем – поставка Украине танков Leopard.

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Марко Сировой

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