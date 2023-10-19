Наразі Німеччина не постачатиме ракети Taurus Україні – посол

Німецький уряд наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus, заявив посол ФРН в Україні Мартін Єгер. Українську сторону поінформували про це рішення, зазначив він в інтерв'ю Європейській правді.

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"Наразі не буде постачань ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це – все, що я можу сказати публічно з цього приводу", – сказав посол.

Він додав, що одночасно з нещодавнім рішенням щодо Taurus з'явилась інформація про підготовку ФРН пакету допомоги для України на 1 млрд євро. У цьому пакеті будуть системи протиповітряної оборони Patriot і ІRIS-T.

"До нього увійдуть також дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, що інвестує у вашу ППО", – розповів посол.

Посадовець зауважив, що Німеччина оголосила про надання Україні ще одного комплексу ППО Patriot: йдеться про повну систему з командним пунктом, радаром, декількома пусковими установками та ракетами.

"Отже, ми продовжуємо вас підтримувати, і те озброєння, що ми постачаємо, має реальну важливість", – підсумував він.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника.



Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Ракета розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – майже 1 млн євро. На озброєнні у ФРН – щонайменше пів тисячі ракет, в Іспанії – кілька десятків. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.

6 жовтня Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Деякі німецькі посадовці заявляли, що передання ракет Taurus ще може бути схвалено, коли США надішлють аналогічну зброю Україні, писало видання The Wall Street Journal.

Україна у ніч проти 17 жовтня завдала потужних ударів по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську. Це було перше застосування американських балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною, яка чудово підходить для ударів по летовищах.

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