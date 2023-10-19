Пока Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине – посол

Немецкое правительство пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, заявил посол ФРГ в Украине Мартин Егер. Украинскую сторону проинформировали об этом решении, отметил он в интервью Европейской правде.

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"Пока не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И сейчас это – все, что я могу сказать публично по этому поводу", – сказал посол.

Он добавил, что одновременно с недавним решением по Taurus появилась информация о подготовке ФРГ пакета помощи для Украины на 1 млрд евро. В этом пакете будут системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T.

"В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия – возможно, если не учитывать США – является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО", – рассказал посол.

Чиновник отметил, что Германия объявила о предоставлении Украине еще одного комплекса ПВО Patriot: речь идет о полной системе с командным пунктом, радаром, несколькими пусковыми установками и ракетами.

"Итак, мы продолжаем вас поддерживать, и то вооружение, которое мы поставляем, имеет реальную важность", – подытожил он.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника.



Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Ракета разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – около 1 млн евро. На вооружении в ФРГ – не менее полутысячи ракет, в Испании – несколько десятков. Есть несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

6 октября Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Некоторые немецкие чиновники заявляли, что передача ракет Taurus еще может быть одобрена, когда США отправят аналогичное оружие Украине, писало издание The Wall Street Journal.

Украина в ночь на 17 октября нанесла мощные удары по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске. Это было первое применение американских баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью, отлично подходящей для ударов по аэродромам.

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