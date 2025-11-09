Axios: Экспорт оружия НАТО и Украине на $5 млрд задерживается из-за шатдауна в Штатах

Из-за приостановки работы правительства США задерживается как поставки от государства, так и от частных компаний, заявил собеседник в Госдепе

Государственный департамент США (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Экспорт американского оружия на более чем $5 млрд, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины, был отложен из-за правительственного шатдауна в Соединенных Штатах, утверждает медиа Axios со ссылкой на полученные им данные Государственного департамента США.

Шатдаун – приостановление работы правительства США, которая происходит, когда Конгресс не может согласовать финансирование государственных органов. В этом году такая ситуация в Штатах продолжается с 1 октября.

Axios отмечает, что ситуация с продажей оружия является еще одним примером последствий вынужденных отпусков, приостановления программ и замедления деятельности федеральных ведомств, поскольку шатдаун продолжается уже 40 дней.

"Это на самом деле наносит ущерб как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, которая поставляет многие из этих критически важных средств за границу", – отметил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа.

По его словам, это повлияло на поставки оружия, в частности ракет AMRAAM, систем противовоздушной обороны Aegis и ракетных систем залпового огня HIMARS (из этого перечня Украине передают только первое и третье. – Ред.) для таких союзников как Дания, Хорватия и Польша.

Хотя конечный пункт назначения экспорта вооружения неизвестен, но оружие, продаваемое странам НАТО, часто передается для оказания помощи Украине, указывает Axios.

Чиновник добавил, что среди запланированных сделок есть как продажа оружия непосредственно от правительства США союзникам по Альянсу, так и предоставление частным американским оборонным компаниям лицензий на экспорт вооружений.

Процесс таких продаж обычно был бы простым и не вызывал бы споров.

Закон о контроле за экспортом оружия требует от Конгресса рассматривать предложения по таким продажам. Однако многие сотрудники Госдепа, чья работа заключается в информировании сотрудников профильного парламентского комитета и обеспечении завершения процесса, были отправлены в отпуск, что повлекло замедление работы, объясняет медиа.

Высокопоставленный чиновник заявил, что в октябре в Бюро по политико-военным делам Госдепа работало лишь около четверти от обычного штата сотрудников, который занимается поддержкой продажи вооружений.

Украинская сторона пока не комментировала эти данные.