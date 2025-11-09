Axios: Експорт зброї НАТО та Україні на $5 млрд затримується через шатдаун у Штатах

Через призупинення роботи уряду США затримується як постачання від держави, так і від приватних компаній, заявив співрозмовник у Держдепі

Державний департамент США (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Експорт американської зброї на більш ніж $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України, було відкладено через урядовий шатдаун у Сполучених Штатах, стверджує медіа Axios з посиланням на отримані ним дані Державного департаменту США.

Шатдаун – призупинення роботи уряду США, яка стається, коли Конгрес не може погодити фінансування державних органів. Цьогоріч така ситуація у Штатах триває з 1 жовтня.

Axios зазначає, що ситуація з продажем зброї є ще одним прикладом наслідків вимушених відпусток, призупинення програм та уповільнення діяльності федеральних відомств, оскільки шатдаун триває вже 40 днів.

"Це насправді завдає шкоди як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка постачає багато з цих критично важливих засобів за кордон", – зауважив неназваний високопосадовець Держдепу.

За його словами, це вплинуло на постачання зброї, зокрема ракет AMRAAM, систем протиповітряної оборони Aegis та ракетних систем залпового вогню HIMARS (з цього переліку Україні передають лише перше та третє. – Ред.), для таких союзників як Данія, Хорватія та Польща.

Хоча кінцевий пункт призначення експорту озброєння невідомий, але зброя, що продається країнам НАТО, часто передається для надання допомоги Україні, вказує Axios.

Чиновник додав, що серед запланованих угод є як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по Альянсу, так і надання приватним американським оборонним компаніям ліцензій на експорт озброєнь.

Процес таких продажів зазвичай був би простим й не викликав би суперечок.

Закон про контроль за експортом зброї вимагає від Конгресу розглядати пропозиції щодо таких продажів. Однак багато співробітників Держдепу, чия робота полягає в інформуванні співробітників профільного парламентського комітету та забезпеченні завершення процесу, були відправлені у відпустку, що спричинило уповільнення роботи, пояснює медіа.

Високопоставлений чиновник заявив, що у жовтні у Бюро з політико-військових справ Держдепу працювало лише близько чверті від звичайного штату співробітників, який займається підтримкою продажу озброєнь.

Українська сторона поки що не коментувала ці дані.