CNN: Шатдаун в США завершается. Сенат достиг соглашения о финансировании.

Шатдаун в США близится к завершению. Об этомсо ссылкой на источники сообщил CNN.

"Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом очень скоро", — заявил президент США. Дональд Трамп.

Канал со ссылкой на неназванный источник. отмечаетдостигнуто двухпартийное соглашение в Сенате о финансировании правительства до 30 января. На декабрь назначено голосование по законопроекту о доступном медицинском обслуживании.

Соглашение включает отмену решения Трампа о сокращении штата федеральных служащих и положения о предотвращении подобных действий в будущем. Также предусмотрено финансирование талонов на весь 2026 финансовый год.

В сенатской фракции Демократической партии достаточно членов, чтобы реализовать план и положить конец 40-дневному перерыву в работе правительства. По меньшей мере восемь сенаторов-демократов согласились проголосовать за соглашение, которое было достигнуто в воскресенье вечером при посредничестве трех бывших губернаторов.

Соглашение также гарантирует выплату компенсации всем федеральным служащим при увольнении.

Шатдаун начался после того, как Конгресс не смог договориться о продлении федерального финансирования после окончания финансового года. С тех пор тысячи федеральных служащих находятся в неоплачиваемых отпусках, некоторые работают без зарплаты, по всей стране задерживаются авиарейсы, а многие американцы остались без продовольственной помощи.

Последний раз такой длительный шатдаун произошел во время первого срока президента Дональда Трампа – с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года – из-за спора о финансировании "забора" на границе с Мексикой.