СNN: Шатдаун в США завершується. Сенат досягнув згоди про фінансування

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Kim Kyung-Hoop)

Президент США Дональд Трамп заявив, що шатдаун США наближається до завершення. В Сенаті було досягнуто двопартійної угоди про фінансування уряду до 30 січня. Про це з посиланням на співрозмовників повідомив CNN.

"Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтесь про це зовсім скоро", – заявив Трамп.

Канал посиланням на неназваного співрозмовника зазначає, що в Сенаті було досягнуто двопартійної угоди про фінансування уряду до 30 січня. На грудень призначено голосування за законопроєкт про доступне медичне обслуговування.

Угода містить скасування рішення Трампа про звільнення федеральних службовців і положення про запобігання подібних дій в майбутньому. Передбачається також забезпечення фінансування талонів на весь 2026 фінансовий рік.

В сенатській фракції Демократичної партії достатньо членів, щоб реалізувати план і покласти край 40-денному призупиненню роботи уряду. Щонайменше вісім сенаторів-демократів погодилися проголосувати за угоду, яка була досягнута в неділю ввечері за посередництва трьох колишніх губернаторів.

Угода також гарантує, що всім федеральним службовцям буде виплачено компенсацію під час припинення роботи.

Шатдаун розпочався після того, як Конгрес не зміг домовитися про продовження федерального фінансування після завершення бюджетного року. Відтоді тисячі федеральних службовців перебувають у вимушених відпустках, деякі працюють без оплати, по всій країні затримуються авіарейси, а багато американців залишилися без продовольчої допомоги.

Востаннє такий довгий шатдаун стався під час першого терміну президента Дональда Трампа – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року – через суперечку про фінансування "стіни" на кордоні з Мексикою.