Уряд США призупиняє свою роботу. Вперше з 2019 року розпочався шатдаун
Уряд Сполучених Штатів вперше за сім років і втретє за часів президента Дональда Трампа призупинив роботу через те, що Конгрес не зміг затвердити вчасно бюджет для фінансування низки федеральних відомств. Про це повідомляють CNN та Bloomberg.
За даними CNN, республіканці вимагають, щоб демократи погодилися продовжити чинне фінансування ще на сім тижнів. Водночас демократи відмовляються це робити без суттєвих поступок в обмін на свої голоси для ухвалення будь-якого фінансового законопроєкту в Сенаті.
Сенатори залишили Капітолій ввечері 30 вересня за Вашингтонським часом у стані "глибокої невизначеності" щодо того, скільки може тривати шатдаун, пише СNN.
Вранці 1 жовтня Сенат знову планує голосувати за той самий план фінансування від республіканців. Лідери республіканців обіцяють виносити його на голосування день у день, доки достатня кількість демократів не поступиться і не погодиться відновити роботу уряду.
Bloomberg пише, що попередні призупинення роботи уряду призвели до скасування слухань з питань імміграції та затримки федерального кредитування покупців житла та малого бізнесу, серед інших наслідків.
Частина державних службовців ідуть у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування.
- У грудні 2024 року обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про тримісячне фінансування (до березня 2025-го), який дозволив уникнути призупинення роботи уряду. Причому голосування в Сенаті відбулося пізно вночі вже після того, як термін дії попереднього бюджетного закону закінчився.
- 14 березня 2025 року Сенат ухвалив розроблений республіканцями закон про фінансування уряду, який допоміг уникнути зупинення роботи уряду (так званого шатдауну).
