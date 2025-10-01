Уряд США призупиняє свою роботу. Вперше з 2019 року розпочався шатдаун

Уряд США призупинив роботу вперше за сім років і втретє за часів президента Трампа

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Уряд Сполучених Штатів вперше за сім років і втретє за часів президента Дональда Трампа призупинив роботу через те, що Конгрес не зміг затвердити вчасно бюджет для фінансування низки федеральних відомств. Про це повідомляють CNN та Bloomberg.

За даними CNN, республіканці вимагають, щоб демократи погодилися продовжити чинне фінансування ще на сім тижнів. Водночас демократи відмовляються це робити без суттєвих поступок в обмін на свої голоси для ухвалення будь-якого фінансового законопроєкту в Сенаті.

Сенатори залишили Капітолій ввечері 30 вересня за Вашингтонським часом у стані "глибокої невизначеності" щодо того, скільки може тривати шатдаун, пише СNN.

Вранці 1 жовтня Сенат знову планує голосувати за той самий план фінансування від республіканців. Лідери республіканців обіцяють виносити його на голосування день у день, доки достатня кількість демократів не поступиться і не погодиться відновити роботу уряду.

Bloomberg пише, що попередні призупинення роботи уряду призвели до скасування слухань з питань імміграції та затримки федерального кредитування покупців житла та малого бізнесу, серед інших наслідків.

Довідка У США шатдаун – це тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування. Якщо законодавці не домовляться щодо бюджету або тимчасового фінансування, урядові установи втрачають право витрачати кошти.



Частина державних службовців ідуть у вимушені неоплачувані відпустки. Інші, чиї функції критично важливі (армія, поліція тощо), продовжують працювати, але зарплату отримають лише після відновлення фінансування.