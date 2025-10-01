Правительство США приостанавливает свою работу. Впервые с 2019 года начался шатдаун

Правительство США приостановило работу впервые за семь лет и в третий раз за время президента Трампа

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Правительство Соединенных Штатов впервые за семь лет и в третий раз за время президента Дональда Трампа приостановил работу из-за того, что Конгресс не смог утвердить вовремя бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств. Об этом сообщают CNN и Bloomberg.

По данным CNN, республиканцы требуют, чтобы демократы согласились продлить действующее финансирование еще на семь недель. В то же время демократы отказываются это делать без существенных уступок в обмен на свои голоса для принятия любого финансового законопроекта в Сенате.

Сенаторы покинули Капитолий вечером 30 сентября по Вашингтонскому времени в состоянии "глубокой неопределенности" относительно того, сколько может продолжаться шатдаун, пишет СNN.

Утром 1 октября Сенат снова планирует голосовать за тот же план финансирования от республиканцев. Лидеры республиканцев обещают выносить его на голосование изо дня в день, пока достаточное количество демократов не уступит и не согласится возобновить работу правительства.

Bloomberg пишет, что предыдущие приостановки работы правительства привели к отмене слушаний по вопросам иммиграции и задержке федерального кредитования покупателей жилья и малого бизнеса, среди других последствий.

Справка В США шатдаун – это временное приостановление работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Если законодатели не договорятся о бюджете или временном финансировании, правительственные учреждения теряют право тратить средства.



Часть государственных служащих отправляется в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Другие, чьи функции критически важны (армия, полиция и т.д.), продолжают работать, но зарплату получат только после восстановления финансирования.