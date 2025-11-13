Північні та балтійські країни закуплять у США зброю для України на $500 млн

Європейські країни нададуть Україні гроші на закупівлю в США військової техніки та боєприпасів в рамках програми PURL

Ілюстративне фото: Depositphotos

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція оголосили про фінансування спільного пакету військового обладнання та боєприпасів для України на суму $500 млн. Про це повідомила пресслужба НАТО.

Поставка здійснюватиметься зі Сполучених Штатів у межах ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

"Наші союзники з Північної та Балтійської республіки збільшують фінансування подальшого пакету критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України. Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали", – сказав генеральний секретар Марк Рютте.

ДОВІДКА PURL – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння американського виробництва. Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США та НАТО