Северные и Балтийские страны закупят у США вооружение для Украины на сумму $500 млн

Европейские страны предоставят Украине деньги на закупку военной техники и боеприпасов в США в рамках программы PURL.

Иллюстративное фото: Depositphotos

Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили о финансировании совместного пакета военной техники и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Поставка будет осуществлена из Соединенных Штатов в рамках инициативы НАТО "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL).

"Наши союзники из стран Северной и Балтийской Европы увеличивают финансирование очередного пакета критически важного военного оборудования для Украины. Это оборудование крайне необходимо, поскольку Украина вступает в зимние месяцы, и поставки через PURL поступают в Украину. Союзники по НАТО будут продолжать поставлять необходимое оборудование и материалы", — заявил Генеральный секретарь. Марк Рютте.

Справка PURL — это инициатива, запущенная США и НАТО, направленная на обеспечение Украины жизненно важным вооружением путем финансирования поставками вооружения американского производства со стороны членов Альянса. Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованный с США и НАТО. PURL — это инициатива, запущенная США и НАТО, направленная на обеспечение Украины жизненно важным вооружением путем финансирования поставками вооружения американского производства со стороны членов Альянса. Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованный с США и НАТО.