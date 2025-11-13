Северные и Балтийские страны закупят у США вооружение для Украины на сумму $500 млн
Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили о финансировании совместного пакета военной техники и боеприпасов для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
Поставка будет осуществлена из Соединенных Штатов в рамках инициативы НАТО "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL).
"Наши союзники из стран Северной и Балтийской Европы увеличивают финансирование очередного пакета критически важного военного оборудования для Украины. Это оборудование крайне необходимо, поскольку Украина вступает в зимние месяцы, и поставки через PURL поступают в Украину. Союзники по НАТО будут продолжать поставлять необходимое оборудование и материалы", — заявил Генеральный секретарь. Марк Рютте.
- О получении первой помощи по программе PURL стало известно известно 18 сентября.
- В середине октября глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в схеме были задержки.
- 10 ноября в Североатлантическом альянсе заявиличто реализация программы PURL осуществляется непрерывно.
Комментарии (0)