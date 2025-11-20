Польша присоединилась к PURL: до конца года выделит $100 млн

Польша будет участвовать в программе, которая позволяет закупать американское вооружение для ВСУ

Радослав Сикорский (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Польша присоединилась к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом перед заседанием Совета Европейского Союза по иностранным делам объявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, цитирует Polskie Radio.

"Из бюджета, уже утвержденного Министерством иностранных дел, я намерен до конца года выделить Украине $100 млн на военную помощь в рамках программы PURL, которую мы используем для закупки американского оружия", – сказал Сикорский.

PURL – это программа закупки американского оружия и боеприпасов для Украины в соответствии с приоритетами, установленными Киевом.

Месяц назад, во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, более половины союзников выразили заинтересованность в участии в ней. Польша тогда заявила, что пока не будет участвовать, но не исключила возможности пересмотра своего решения в будущем.

23 октября Зеленский объявил, что Финляндия и Испания присоединились к инициативе PURL, предусматривающей закупку американского оружия для Украины.

18 ноября премьер Испании заявил, что его страна выделит 100 млн евро.