Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: ЕРА)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил факт недавнего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете, трансляцию которой вел Белый дом.

Во время общения с журналистами Трампа спросили, разговаривал ли он в последнее время непосредственно с российским диктатором. Американский лидер ответил коротко и утвердительно: "Да, говорил". Других деталей относительно содержания разговора он не привел.

Трамп добавил, что за час до пресс-конференции имел разговор с европейскими лидерами. Значительная часть переговоров была посвящена войне России против Украины.

По его словам, во время длительной дискуссии ситуация выглядела положительно, хотя обсуждение этого вопроса продолжается уже долгое время. Президент США сообщил, что вопросы протоколов по безопасности в разговорах с партнерами касались прежде всего России и Украины.

Глава Белого дома также отметил, что общался с президентом Владимиром Зеленским. Также у него состоялись разговоры с представителями Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов и, по его оценке, "дела идут достаточно хорошо".

По словам Трампа, сейчас стороны находятся ближе к решению, чем когда-либо прежде. Американский президент добавил, что он имеет значительную поддержку со стороны европейских лидеров, которые также заинтересованы в прекращении войны.