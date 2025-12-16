Трамп заявив про нещодавню розмову з Путіним

Очільник Білого дому також спілкувався з президентом Зеленським та іншими європейськими лідерами

Володимир Путін і Дональд Трамп (фото: ЕРА)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив факт нещодавньої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив під час пресконференції в Овальному кабінеті, трансляцію якої вів Білий дім.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи розмовляв він останнім часом безпосередньо з російським диктатором. Американський лідер відповів коротко та ствердно: "Так, говорив". Інших деталей про зміст розмови він не навів.

Трамп додав, що за годину до пресконференції мав розмову з європейськими лідерами. Значна частина переговорів була присвячена війні Росії проти України.

За його словами, під час тривалої дискусії ситуація виглядала позитивно, хоча обговорення цього питання триває вже довгий час. Президент США повідомив, що питання безпекових протоколів у розмовах із партнерами стосувалися передусім Росії та України.

Очільник Білого дому також зазначив, що спілкувався з президентом Володимиром Зеленським. Також у нього відбулись розмови із представниками Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів й, за його оцінкою, "справи йдуть досить добре".

За словами Трампа, наразі сторони перебувають ближче до вирішення, ніж будь-коли раніше. Американський президент додав, що він має значну підтримку з боку європейських лідерів, які також зацікавлені в припиненні війни.