Під час візиту до Ірландії літак Зеленського "розминувся" з невідомими дронами – The Journal

Під час прибуття президента Володимира Зеленського до Ірландії, 1 грудня, чотири невідомі безпілотники військового зразка порушили безпольотну зону й пролетіли в напрямку, яким раніше рухався літак глави держави. Повітряне судно та БпЛА не зустрілися, бо Зеленський прибув раніше запланованого часу, стверджує з посиланням на власних співрозмовників ірландське медіа The Journal.

За його даними, президентський літак приземлився трохи раніше запланованого часу, за декілька хвилин до інциденту з дронами, що стався близько 23:00 у морі поблизу аеропорту Дубліна.

"Дрони досягли місця, де мав пролітати літак Зеленського, саме в той момент, коли він мав пролітати. Потім безпілотники кружляли над кораблем ірландського флоту, який таємно був розгорнутий в Ірландському морі для візиту Зеленського", – заявляє медіа.

Його джерела вказують, що ці БпЛА злетіли з північного сходу Дубліна й пролетіли до двох годин – наразі триває розслідування, щоб встановити, чи ці дрони запустили з суходолу, чи з непоміченого корабля.

Поки що невідомо, хто запустив і керував БпЛА, а також їх нинішнє місцеперебування.

"Дрони військового типу здатні виконувати широкий спектр завдань. У цьому випадку той факт, що дрони були з увімкненими вогнями, змусив силові структури запідозрити, що їхньою метою було зірвати прибуття рейсу до Дубліна", – передає The Journal.

Воно вказує, що невідомо, чи ірландська влада повідомила про інцидент команду Зеленського.

За даними медіа, служби безпеки Ірландії встановили, що ці безпілотники були "великими, надзвичайно дорогими, військового призначення" і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку.

The Journal заявляє, що після того, як БпЛА пропустили підліт літака Зеленського, вони звернули увагу на ірландське патрульне судно: "Було вирішено не збивати дрони, а на борту військового корабля не було можливості їх вивести з ладу. Як стало відомо, в той час патрулював також літак ірландських Військово-повітряних сил, але він не втручався".

Медіа додає, що ці БпЛА, ймовірно, були квадрокоптерами, оскільки могли зависати над військовим судном (завдяки чотирьом гвинтам такі безпілотники можуть залишатися в одному положенні).

Джерела також зазначають, що дрони рухались незалежно один від одного, що означає, що ними, можливо, керували чотири пілоти.

"Візит Зеленського до Дубліна пройшов без серйозних інцидентів. Однак його літак використав спеціальний [режим] зльоту з аеропорту Дубліна, щоб обмежити ризик інцидентів з дронами", – вказує The Journal.