Во время визита в Ирландию самолет Зеленского "разминулся" с неизвестными дронами – The Journal

Во время прибытия президента Владимира Зеленского в Ирландию, 1 декабря, четыре неизвестных беспилотника военного образца нарушили бесполетную зону и пролетели в направлении, по которому ранее двигался самолет главы государства. Воздушное судно и БПЛА не встретились, потому что Зеленский прибыл раньше запланированного времени, утверждает со ссылкой на собственных собеседников ирландское медиа The Journal.

По его данным, президентский самолет приземлился чуть раньше запланированного времени, за несколько минут до инцидента с дронами, произошедшего около 23:00 в море вблизи аэропорта Дублина.

"Дроны достигли места, где должен был пролетать самолет Зеленского, именно в тот момент, когда он должен был пролетать. Затем беспилотники кружили над кораблем ирландского флота, который тайно был развернут в Ирландском море для визита Зеленского", – заявляет медиа.

Его источники указывают, что эти БпЛА взлетели с северо-востока Дублина и пролетели до двух часов – сейчас идет расследование, чтобы установить, эти дроны запустили с суши или с незамеченного корабля.

Пока что неизвестно, кто запустил и управлял БпЛА, а также их нынешнее местонахождение.

"Дроны военного типа способны выполнять широкий спектр задач. В данном случае тот факт, что дроны были с включенными огнями, заставил силовые структуры заподозрить, что их целью было сорвать прибытие рейса в Дублин", – передает The Journal.

Оно указывает, что неизвестно, сообщили ли ирландские власти об инциденте команде Зеленского.

По данным медиа, службы безопасности Ирландии установили, что эти беспилотники были "большими, чрезвычайно дорогими, военного назначения" и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку.

The Journal заявляет, что после того, как БпЛА пропустили подлет самолета Зеленского, они обратили внимание на ирландское патрульное судно: "Было решено не сбивать дроны, а на борту военного корабля не было возможности их вывести из строя. Как стало известно, в то время вел патрулирование также самолет ирландских Военно-воздушных сил, но он не вмешивался".

Медиа добавляет, что эти БпЛА, вероятно, были квадрокоптерами, поскольку могли зависать над военным судном (благодаря четырем винтам такие беспилотники могут оставаться в одном положении).

Источники также отмечают, что дроны двигались независимо друг от друга, что означает, что ими, возможно, управляли четыре пилота.

"Визит Зеленского в Дублин прошел без серьезных инцидентов. Однако его самолет использовал специальный [режим] взлета из аэропорта Дублина, чтобы ограничить риск инцидентов с дронами", – указывает The Journal.