В Нидерландах применили оружие по дронам над авиабазой, но те улетели

Авиабаза Волкел (Иллюстративное фото: Википедия)

В Нидерландах военные безрезультатно применили оружие против беспилотников, которых заметили над одной из авиабаз вечером 21 ноября. Об этом на следующий день сообщило Министерство обороны страны, передает агентство Reuters.

По данным нидерландского МО, сотрудники службы безопасности авиабазы Волкел, расположенной вблизи немецкой границы, заметили дроны между 20:00 и 22:00 по Киеву.

"Персонал Военно-воздушных сил применили оружие с земли, чтобы сбить дроны. Дроны улетели и не были найдены", – добавило ведомство.

Там отметили, что неизвестно, почему БпЛА летали в запрещенных зонах.

Тем временем военная полиция сообщила, что начала расследование.