У Нідерландах застосували зброю по дронах над військовою авіабазою, але ті відлетіли
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
У Нідерландах військові безрезультатно застосували зброю проти безпілотників, котрих помітили над однією з авіабаз увечері 21 листопада. Про це наступного дня повідомило Міністерство оборони країни, передає агенція Reuters.
За даними нідерландського МО, співробітники служби безпеки авіабази Волкел, розташованої поблизу німецького кордону, помітили дрони між 20:00 та 22:00 за Києвом.
"Персонал Військово-повітряних сил застосували зброю з землі, щоб збити дрони. Дрони відлетіли і не були знайдені", – додало відомство.
Там зазначили, що невідомо, чому БпЛА літали у заборонених зонах.
Тим часом військова поліція повідомила, що розпочала розслідування.
- Це не перший випадок з невідомими дронами у Європі. Раніше аналітикиня Європейського політичного центру пояснювала LIGA.net, що російські дронові провокації проти Бельгії, яка розташована поряд з Нідерландами, не випадкові, оскільки країна є серцем Європи у багатьох сенсах.
