К зданию МИД Молдовы принесли российский дрон, залетевший в страну. Туда вызвали посла РФ

Олег Озеров (Фото: ресурс оккупантов)

К зданию Министерства иностранных дел Молдовы принесли беспилотник, который накануне нарушил воздушное пространство страны и упал на крышу дома. Об этом сообщило медиа NewsMaker и обнародовало соответствующие фото.

В среду, 26 ноября, назначенный посол России в Кишиневе Олег Озеров прибыл в МИД Молдовы. К его визиту к ведомству привезли дрон, который во вторник упал во Флорештском районе.

МИД Молдовы в очередной раз вручил Озерову ноту протеста в связи с незаконным пролетом шести дронов над воздушным пространством Молдовы 25 ноября.

Ведомство потребовало от российского посольства принять необходимые меры для предотвращения повторения таких инцидентов.

Озеров, когда вышел из здания МИД Молдовы, показал журналистам фото дрона. Он подчеркнул, что БпЛА не разрушился и не повредил ничего вокруг. Чиновник спросил: "Вы сами в это верите?"

После этого он призвал дождаться окончания расследования. Посол заверил, что Москва якобы настроена на конструктив и развитие нормальных отношений с Кишиневом. Но такие случаи "вызывают очень много вопросов", сказал Озеров.

Фото: МИД Молдовы

25 ноября российский беспилотник упал на крышу здания в Молдове. Всего воздушное пространство страны нарушило шесть БпЛА.

В тот же день дрон РФ обнаружили на территории Румынии. Известно, что он не содержал взрывчатки.