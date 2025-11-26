До будівлі МЗС Молдови принесли російський дрон, який залетів до країни. Туди викликали посла РФ
Олег Озеров (Фото: ресурс окупантів)

До будівлі Міністерства закордонних справ Молдови принесли безпілотник, який напередодні порушив повітряний простір країни й впав на дах будинку. Про це повідомило медіа NewsMaker й оприлюднило відповідні фото.

У середу, 26 листопада, призначений посол Росії в Кишиневі Олег Озеров прибув до МЗС Молдови. До його візиту до відомства привезли дрон, який у вівторок впав у Флорештському районі.

МЗС Молдови вчергове вручило Озерову ноту протесту у зв'язку з незаконним прольотом шести дронів над повітряним простором Молдови 25 листопада.

Відомство зажадало від російського посольства вжити необхідних заходів для запобігання повторенню таких інцидентів.

Озеров, коли вийшов із будівлі МЗС Молдови, показав журналістам фото дрона. Він наголосив, що БпЛА не зруйнувався й не пошкодив нічого навколо. Чиновник запитав: "Ви самі в це вірите?"

Після цього він закликав дочекатися закінчення розслідування. Посол запевнив, що Москва нібито налаштована на конструктив й розвиток нормальних відносин з Кишиневом. Але такі випадки "викликають дуже багато запитань", сказав Озеров.

До будівлі МЗС Молдови принесли російський дрон, який залетів до країни. Туди викликали посла РФ
Фото: МЗС Молдови

Читайте також
Президент Румунії пояснив, чому наразі не бачить ризику нападу Росії на Молдову
посолдронМолдоваОлег Озеров