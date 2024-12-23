"Он считает и подсчитывает". Дуда объяснил, почему уверен, что Трамп не бросит Украину

Польский президент заявил, что у Трампа фактически невозможно отобрать то, что он считает "своим"

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/Jarek Praszkiewicz)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Дональд Трамп не бросит Украину на произвол судьбы и не заставит ее уступать территории врага из-за понимания, сколько в нее было инвестировано Соединенными Штатами. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zuercher Zeitung.

"Президент Трамп считает и подсчитывает. Он хорошо знает, сколько Соединенные Штаты инвестировали политически в Украину во время его предыдущего президентства, а также за последние четыре года. Я не думаю, что он просто так откажется от этих инвестиций", – сказал Дуда.

Он добавил, что у Трампа фактически невозможно отобрать то, что он считает "своим".

Польский лидер заявил, что "спокойно ждет" инаугурацию избранного президента США. Он считает, что образ мышления Трампа необычен для политика, но его оценки очень четкие.

"Он мыслит очень логично и практично. Но когда он говорит о своих планах, он очень загадочен. Какими методами будет пользоваться, он не говорит. Он действует так, чтобы никто не раскрыл его карты", – сказал Дуда.