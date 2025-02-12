СБУ повідомила про контррозвідувальні заходи у Київській області

Може бути обмежено прохід та проїзд вулицями окремих населених пунктів, здійснена перевірка документів громадян та огляд автомобілів

Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи у Бучанському районі Київщини, повідомило Головне управління спецслужби у Києві та області.

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Заходи проводяться у взаємодії з Національною поліцією та Угрупованням сил і засобів оборони столиці.

Метою СБУ називає посилення контрдиверсійного захисту Києва та населених пунктів, що безпосередньо межують з ним.

Спецслужба зазначає, що серед іншого правоохоронці:

→ оглядають територію та окремі приміщення, щоб виявити заборонені до обігу предмети;

→ здійснюють перевірку громадян, які перебувають на визначеній території.

У відомстві наголосили: безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення може бути обмежено прохід та проїзд вулицями окремих населених пунктів, здійснена перевірка документів громадян та огляд автомобілів, пояснює СБУ.

Спецслужба просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей, а також належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, які посвідчують особу, й дотримуватися режиму комендантської години.

18 грудня 2024 року проводилися планові контррозвідувальні заходи у Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі.

1 лютого СБУ повідомила, що правоохоронці запобігли теракту в центрі Києва, який планувала 22-річна жителька Львова неподалік будівлі одного з підрозділів спецслужби.