СБУ сообщила о контрразведывательных мерах в Киевской области
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия в Бучанском районе Киевской области, сообщило Главное управление ведомства в Киеве и области.
Мероприятия проводятся во взаимодействии с Национальной полицией, группировкой сил и средств обороны столицы.
Целью СБУ называет усиление контрдиверсионной защиты Киева и населенных пунктов, непосредственно граничащих с ним.
Спецслужба отмечает, что среди прочего правоохранители:
→ осматривают территорию и отдельные помещения, чтобы обнаружить запрещенные к обращению предметы;
→ осуществляют проверку находящихся на определенной территории граждан.
В ведомстве подчеркнули: меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.
Во время их проведения могут быть ограничены проход и проезд по улицам отдельных населенных пунктов, осуществлена проверка документов граждан и осмотр автомобилей, поясняет СБУ.
Спецслужба просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, а также должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе удостоверяющие личность документы и соблюдать режим комендантского часа.
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