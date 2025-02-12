СБУ сообщила о контрразведывательных мерах в Киевской области
Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия в Бучанском районе Киевской области, сообщило Главное управление ведомства в Киеве и области.

Мероприятия проводятся во взаимодействии с Национальной полицией, группировкой сил и средств обороны столицы.

Целью СБУ называет усиление контрдиверсионной защиты Киева и населенных пунктов, непосредственно граничащих с ним.

Спецслужба отмечает, что среди прочего правоохранители:

→ осматривают территорию и отдельные помещения, чтобы обнаружить запрещенные к обращению предметы;

→ осуществляют проверку находящихся на определенной территории граждан.

В ведомстве подчеркнули: меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения могут быть ограничены проход и проезд по улицам отдельных населенных пунктов, осуществлена проверка документов граждан и осмотр автомобилей, поясняет СБУ.

Спецслужба просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, а также должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе удостоверяющие личность документы и соблюдать режим комендантского часа.

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