В правительственном квартале Киева проводят контрразведывательные мероприятия – фото

Проверяют здания и помещения, у прохожих могут попросить документы

Фото: СБУ

В среду, 18 декабря, проводятся плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева, в частности, в правительственном квартале, сообщила Служба безопасности Украины.

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Мероприятия по безопасности проводятся СБУ вместе с Управлением государственной охраны, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов и усиление безопасности киевлян и лиц, у которых есть госохрана.

Силовики осматривают территории и отдельные помещения (дома, офисы, места общего пользования многоквартирных домов, заведения общественного обслуживания и прочее) для выявления запрещенных предметов.

Также правоохранители проверяют людей, находящихся на территории правительственного квартала.

В СБУ отметили, что мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения.

СБУ призвала с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь с собой документы и соблюдать комендантский час.

17 декабря СБУ заявила о разоблачении крупнейшей сети "агентов России", членов которой подозревают в "охоте" на самолеты F-16.

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