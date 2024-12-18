В урядовому кварталі Києва проводять контррозвідувальні заходи – фото

Перевіряють будівлі та приміщення, у перехожих можуть попросити документи

Фото: СБУ

У середу, 18 грудня, проводяться планові контррозвідувальні (безпекові) заходи у Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі. Про це повідомила Служба безпеки України.

Заходи проводять СБУ разом з Управлінням державної охорони, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів і посилення безпеки киян та осіб, які мають держохорону.

Силовики оглядають території та окремі приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних будинків, заклади громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених предметів.

Також правоохоронці перевіряють людей, які перебувають на території урядового кварталу.

В СБУ наголосили, що заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Можливі обмеження проходу та проїзду, перевірка документів та огляд автомобілів.

СБУ закликала із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати з собою документи і дотримуватися комендантської години.

17 грудня СБУ заявила про викриття найбільшої мережі "агентів Росії", членів якої підозрюють у "полюванні" на літаки F-16.

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