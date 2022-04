The New York Times создала карту убийств мирных жителей в Буче

Американская газета The New York Times создала карту убийств мирных жителей российскими солдатами в Буче и рассказала истории некоторых из них.

Журналисты отметили, что побывали в освобожденной от войск РФ Буче и задокументировали тела почти трех десятков человек на местах их гибели – в домах, лесу, на парковке и других. Также они зафиксировали более 100 мешков для трупов в братской могиле на городском кладбище.

На карте видны отметки с краткой историей погибших, например: "мужчина, который выехал за хлебом", "сын, застреленный рядом с отцом", "шестеро погибших в доме престарелых", "четверо членов семьи среди шести жертв" и другие.

