The New York Times создала карту убийств мирных жителей в Буче
Американская газета The New York Times создала карту убийств мирных жителей российскими солдатами в Буче и рассказала истории некоторых из них.
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Журналисты отметили, что побывали в освобожденной от войск РФ Буче и задокументировали тела почти трех десятков человек на местах их гибели – в домах, лесу, на парковке и других. Также они зафиксировали более 100 мешков для трупов в братской могиле на городском кладбище.
На карте видны отметки с краткой историей погибших, например: "мужчина, который выехал за хлебом", "сын, застреленный рядом с отцом", "шестеро погибших в доме престарелых", "четверо членов семьи среди шести жертв" и другие.
The New York Times documented the bodies of almost three dozen people where they were killed in Bucha — in their homes, in the woods, in a vacant parking lot — and learned the story behind many of their deaths. Read more: https://t.co/UfJBpaoiY9 pic.twitter.com/PdPPrMi1G6— The New York Times (@nytimes) April 11, 2022
Местные жители рассказали журналистам, что россияне начали кампанию террора, когда их наступление на Киев застопорилось. Имеющиеся данные свидетельствуют, что россияне убивали безрассудно, а иногда и садистски, отчасти из мести.
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В NYT отмечают, что россияне обустроили базу в жилом комплексе за школой №3 на улице Вокзальной и разместили снайпера в строящемся многоэтажном доме. С 5 марта снайпер начал стрелять по всему, что двигалось к югу от школы, в частности на улице Яблунской, которая стала одним из самых смертоносных мест в городе.
Кроме того в материале NYT говорится, что российские военные врывались и грабили дома, насиловали женщин и расстреливали тех, кто сопротивлялся оккупации.
По меньшей мере 15 человек были найдены мертвыми со связанными руками в разных местах города, это указывает, что более одного российского подразделения задерживали и казнили людей, пишут журналисты. Также пять тел были обнаружены в подвале детского летнего лагеря, который оккупанты использовали как базу.
- На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.
- Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах при оккупации.
- 8 апреля в Бучу приехали руководители ЕС. Им показали эксгумацию убитых россиянами из братской могилы.
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