UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

The New York Times создала карту убийств мирных жителей в Буче

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 06:47
The New York Times создала карту убийств мирных жителей в Буче - Фото
Братская могила в Буче (фото - ЕРА)

Американская газета The New York Times создала карту убийств мирных жителей российскими солдатами в Буче и рассказала истории некоторых из них.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты отметили, что побывали в освобожденной от войск РФ Буче и задокументировали тела почти трех десятков человек на местах их гибели – в домах, лесу, на парковке и других. Также они зафиксировали более 100 мешков для трупов в братской могиле на городском кладбище.

На карте видны отметки с краткой историей погибших, например: "мужчина, который выехал за хлебом", "сын, застреленный рядом с отцом", "шестеро погибших в доме престарелых", "четверо членов семьи среди шести жертв" и другие.

Местные жители рассказали журналистам, что россияне начали кампанию террора, когда их наступление на Киев застопорилось. Имеющиеся данные свидетельствуют, что россияне убивали безрассудно, а иногда и садистски, отчасти из мести.

Читайте также: Опубликовано видеодоказательство, что жителей Бучи убили во время оккупации города Россией

В NYT отмечают, что россияне обустроили базу в жилом комплексе за школой №3 на улице Вокзальной и разместили снайпера в строящемся многоэтажном доме. С 5 марта снайпер начал стрелять по всему, что двигалось к югу от школы, в частности на улице Яблунской, которая стала одним из самых смертоносных мест в городе.

Кроме того в материале NYT говорится, что российские военные врывались и грабили дома, насиловали женщин и расстреливали тех, кто сопротивлялся оккупации.

По меньшей мере 15 человек были найдены мертвыми со связанными руками в разных местах города, это указывает, что более одного российского подразделения задерживали и казнили людей, пишут журналисты. Также пять тел были обнаружены в подвале детского летнего лагеря, который оккупанты использовали как базу.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
карта буча армия рф убийства The New York Times войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 