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Денисова посетила братскую могилу в Буче, где захоронены больше 150 жертв оккупантов: фото

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 20:33
Денисова посетила братскую могилу в Буче, где захоронены больше 150 жертв оккупантов: фото - Фото
Фото: Телеграмм Людмилы Денисовой

Омбудсмен Людмила Денисова вместе с журналистами посетили в Буче 14-метровую братскую могилу возле церкви Святого Андрея Первозванного, в которой захоронены от 150 до 300 жертв российских военных. Об этом Денисова рассказала в Telegram.

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Денисова посетила братскую могилу в Буче, где захоронены больше 150 жертв оккупантов: фото

Денисова посетила братскую могилу в Буче, где захоронены больше 150 жертв оккупантов: фото

Денисова посетила братскую могилу в Буче, где захоронены больше 150 жертв оккупантов: фото

Также омбудсмен посетила обустроенную подразделением "кадыровцев" базу по улице Яблонской, где были казнены местные жители. Тела уже забрали правоохранительные органы на экспертизу, однако на стенах здания и асфальте остаются лужи крови, рассказала Денисова.

В помещении, где жили кадыровцы, обнаружено большое количество пустых бутылок из-под алкоголя и отобранной у мирных жителей пищи.

Тела погибших собирают работники правоохранительных органов для проведения необходимых экспертиз. На раскрытие братских могил прокуроры готовят постановление об эксгумации.

Вадим Ребрина
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Людмила Денисова буча
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