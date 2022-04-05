Денисова посетила братскую могилу в Буче, где захоронены больше 150 жертв оккупантов: фото
Омбудсмен Людмила Денисова вместе с журналистами посетили в Буче 14-метровую братскую могилу возле церкви Святого Андрея Первозванного, в которой захоронены от 150 до 300 жертв российских военных. Об этом Денисова рассказала в Telegram.
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Также омбудсмен посетила обустроенную подразделением "кадыровцев" базу по улице Яблонской, где были казнены местные жители. Тела уже забрали правоохранительные органы на экспертизу, однако на стенах здания и асфальте остаются лужи крови, рассказала Денисова.
В помещении, где жили кадыровцы, обнаружено большое количество пустых бутылок из-под алкоголя и отобранной у мирных жителей пищи.
Тела погибших собирают работники правоохранительных органов для проведения необходимых экспертиз. На раскрытие братских могил прокуроры готовят постановление об эксгумации.
- 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
- На улицах Бучи нашли тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям, гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что вывезены 410 тел убитых мирных жителей.
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