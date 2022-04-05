Денисова посетила братскую могилу в Буче, где захоронены больше 150 жертв оккупантов: фото

Омбудсмен Людмила Денисова вместе с журналистами посетили в Буче 14-метровую братскую могилу возле церкви Святого Андрея Первозванного, в которой захоронены от 150 до 300 жертв российских военных. Об этом Денисова рассказала в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также омбудсмен посетила обустроенную подразделением "кадыровцев" базу по улице Яблонской, где были казнены местные жители. Тела уже забрали правоохранительные органы на экспертизу, однако на стенах здания и асфальте остаются лужи крови, рассказала Денисова.

В помещении, где жили кадыровцы, обнаружено большое количество пустых бутылок из-под алкоголя и отобранной у мирных жителей пищи.

Тела погибших собирают работники правоохранительных органов для проведения необходимых экспертиз. На раскрытие братских могил прокуроры готовят постановление об эксгумации.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.