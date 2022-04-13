300-я воздушная цель с начала войны. Зенитчики ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

12 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили 300-ю воздушную цель с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Как отмечается, в течение суток на востоке и юге Украины, где российская авиация наиболее активна, погода была не слишком благоприятной для выполнения задач. Поэтому интенсивность полетов вражеской авиации была низкой.

Тем не менее зенитные ракетные войска ВС ВСУ поразили вражеский штурмовик Су-25.

"А это – 300-я юбилейная воздушная цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину! Целями ЗРВ Воздушных Сил являются: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева

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