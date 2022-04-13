Сутки на Донбассе. ВСУ отбили шесть атак россиян, уничтожили вертолет и два беспилотника

12 апреля на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили шесть атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

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На Донбассе российские войска шесть раз атаковали позиции ВСУ, но безуспешно.

Украинские военные уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы врага.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили один вертолет и два беспилотных летательных аппарата врага.

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Наталия Медведева

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