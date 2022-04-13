UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сутки на Донбассе. ВСУ отбили шесть атак россиян, уничтожили вертолет и два беспилотника

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 00:18
Сутки на Донбассе. ВСУ отбили шесть атак россиян, уничтожили вертолет и два беспилотника - Фото
Иллюстративное фото: ВСУ

12 апреля на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили шесть атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Донбассе российские войска шесть раз атаковали позиции ВСУ, но безуспешно.

Украинские военные уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы врага.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили один вертолет и два беспилотных летательных аппарата врага.

Читайте также: Из-за обильных дождей оккупанты и их техника завязли в болоте в Днепропетровской области

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс потери врага
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 