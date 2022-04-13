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"Пули и снаряды для уничтожения врага". Металлурги Кривого Рога дали первый военный чугун

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 08:59
Расплавленный металл (фото — ArcelorMittal Rривой Hог)

На металлургическом комбинате АрселорМиттал Кривой Рог, который приостановил сталелитейные работы вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, 12 апреля возобновили производство и уже выплавили первые сотни тонн "военного" чугуна. Об этом в ночь на сегодня сообщил в Facebook начальник военной администрации города Александр Вилкул.

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Работу цехов приостановили еще 3 марта, но вчера была вновь задута доменная печь №6. По словам мэра, "сегодня произошла большая победа на экономическом фронте".

"Кривой Рог дал стране первый военный чугун. Металлурги Кривбасса – большие молодцы", – написал он. О дальнейших планах АМКР почитать здесь.

По словам Вилкула, постепенно увеличивают объемы производства предприятия группы Метинвест.

"Работающая экономика – это кровеносная система государства, это работа и зарплата. А налоги – в конечном счете это пули и снаряды для уничтожения врагов. Слава Кривбассу и слава Украине", – подчеркнул он.

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Глава КрОВА отметил, что местные власти помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных селах на севере соседней Херсонской области: "Там жители с радостью и буквально со слезами на глазах встречали наших украинских солдат-освободителей. Когда смотришь на это, то веришь – наш народ непобедим".

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Евгений Пилипенко
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