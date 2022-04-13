"Пули и снаряды для уничтожения врага". Металлурги Кривого Рога дали первый военный чугун
На металлургическом комбинате АрселорМиттал Кривой Рог, который приостановил сталелитейные работы вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, 12 апреля возобновили производство и уже выплавили первые сотни тонн "военного" чугуна. Об этом в ночь на сегодня сообщил в Facebook начальник военной администрации города Александр Вилкул.
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Работу цехов приостановили еще 3 марта, но вчера была вновь задута доменная печь №6. По словам мэра, "сегодня произошла большая победа на экономическом фронте".
"Кривой Рог дал стране первый военный чугун. Металлурги Кривбасса – большие молодцы", – написал он. О дальнейших планах АМКР почитать здесь.
По словам Вилкула, постепенно увеличивают объемы производства предприятия группы Метинвест.
"Работающая экономика – это кровеносная система государства, это работа и зарплата. А налоги – в конечном счете это пули и снаряды для уничтожения врагов. Слава Кривбассу и слава Украине", – подчеркнул он.
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Глава КрОВА отметил, что местные власти помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных селах на севере соседней Херсонской области: "Там жители с радостью и буквально со слезами на глазах встречали наших украинских солдат-освободителей. Когда смотришь на это, то веришь – наш народ непобедим".
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