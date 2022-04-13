Российские оккупанты нанесли ракетный удар по ж/д станции в центральной Украине
13.04.2022, 08:23
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня ночью, 13 апреля, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в центральной Украине. Об этом сообщил в Telegram председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин.
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По его словам, никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.
Из соображений безопасности был изменен маршрут и график для 17 пассажирских поездов.
ВАЖНО! Куда ударили оккупанты и что разрушено, запрещено сообщать до того, как (и если) это сделают военные администрации или руководство страны.
"Да, это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 часов и 23 минуты. Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет", – подытожил Камышин.
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