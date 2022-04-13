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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по ж/д станции в центральной Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 08:23
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по ж/д станции в центральной Украине - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня ночью, 13 апреля, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в центральной Украине. Об этом сообщил в Telegram председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин.

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По его словам, никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

Из соображений безопасности был изменен маршрут и график для 17 пассажирских поездов.

ВАЖНО! Куда ударили оккупанты и что разрушено, запрещено сообщать до того, как (и если) это сделают военные администрации или руководство страны.

"Да, это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 часов и 23 минуты. Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет", – подытожил Камышин.

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Евгений Пилипенко
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война укрзалізниця ракетный удар ж/д станция
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