Российские оккупанты нанесли ракетный удар по ж/д станции в центральной Украине

Сегодня ночью, 13 апреля, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в центральной Украине. Об этом сообщил в Telegram председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин.

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По его словам, никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

Из соображений безопасности был изменен маршрут и график для 17 пассажирских поездов.

ВАЖНО! Куда ударили оккупанты и что разрушено, запрещено сообщать до того, как (и если) это сделают военные администрации или руководство страны.

"Да, это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 часов и 23 минуты. Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет", – подытожил Камышин.

Maxar Technologies показала будущих "клиентов" артиллерии ВСУ: спутниковые фото за 11 апреля колонн захватчиков, которые едут из РФ в Украину.

Генштаб сообщил сегодня, 13 апреля, что российские оккупанты могут "напрягать" на Северском направлении, сковывая часть ВСУ.

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Евгений Пилипенко

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