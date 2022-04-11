США планируют новую помощь Украине, адаптированную под новый фронт войны – CNN

США и Украина ведут интенсивные переговоры о новом пакете помощи в сфере безопасности для Украины, адаптированной к новому фронту войны на востоке и юге страны, где местность отличается от прежнего основного фронта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

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Новая помощь может включать большее количество беспилотников и противотанковых систем Javelin, которые США ранее предоставляли Украине. Отчасти это связано с тем, что Украина уже имеет на вооружении такие виды оружия и может быстро их применить, сказал один чиновник.

США также ведут переговоры с партнерами и союзниками в Европе, чтобы узнать, какие системы ПВО большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию они могли бы предоставить Украине дополнительно из собственных запасов.

Эти обсуждения особенно актуальны, поскольку местность в южной и восточной частях Украины отличается от местности первых недель войны, когда боевые действия проходили в лесистых районах к северу от Киева, где украинские силы преуспели в тактике засад, отмечает телеканал.

По словам официальных лиц США, теперь украинцы нуждаются в более тяжелом вооружении, таком как бронетехника и артиллерия.

Украина по-прежнему хочет получить истребители, заявили официальные лица, но США по-прежнему выступают против этого.

По их словам, сейчас в Украину прибывает от восьми до десяти рейсов с помощью в день не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.

7 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Киев ожидает от Запада системы противовоздушной обороны, дальнобойную артиллерию, танки и бронетехнику, противокорабельные ракеты, а также разведывательно-ударные дроны.

Вадим Ребрина

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