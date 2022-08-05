Пелоси посетила демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вместе с конгрессменами и военными посетила демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. Об этом говорится в ее заявлении, которое опубликовало посольство Соединенных Штатов в Сеуле.

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Она назвала "привилегией" время, проведенное с американскими военными и генералом Полом Лакамера, командующим контингентом США в Южной Корее.

"Во время посещения ДМЗ и авиабазы "​​Осан" мы выразили признательность Конгресса и страны за патриотическую службу наших военнослужащих, которые стоят на страже демократии на Корейском полуострове. Наши депутаты также поприветствовали членов Корейского почетного караула, чья самоотверженная служба имеет решающее значение для защиты корейского народа", – заявила Пелоси.

ДМЗ находится на 38-й параллели, имеет протяженность около 240 км и ширину около 4 км. Она была установлена соглашением о перемирии в Корейской войне в 1953 году и с тех пор разделяет полуостров на две части – диктаторскую КНДР и демократическую Южную Корею.

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Марк Сировой

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