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Ким Чен Ын заявил Путину, что КНДР и Россия будут "укреплять дружбу во всех областях"

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 08:53
Ким Чен Ын заявил Путину, что КНДР и Россия будут
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил послание российскому диктатору Владимиру Путину, где заявил, что страны будут "укреплять дружбу". Об этом сообщается на сайте пропагандистского агентства КНДР KCNA.

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В послании говорится, что "дружба КНДР и России неизменно укреплялась и развивалась столетие за столетием". 

"Стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поставлены на новый уровень. Высокая ступень общего фронта для пресечения военной угрозы и провокаций со стороны враждебных сил и произвола", — заявил Ким Чен Ын.

Также северокорейский лидер выразил уверенность в том, что "отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, основанные на товарищеской дружбе и боевом единстве, будут укрепляться во всех областях".

  • 13 июля российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на северокорейское посольство, сообщили, что КНДР признала так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий Донбасса.
  • 30 июня Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. Президент Владимир Зеленский назвал "ничтожной историей" так называемое признание Сирией террористических организаций ДНР и ЛНР.
  • В ответ на подобное признание МИД разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей

Читайте также: Северная Корея ответила на разрыв дипотношений с Украиной. Вспомнили США и ядерное оружие 

Дмитрий Гриниченко
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Россия владимир путин ким чен ын северная корея
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