Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил послание российскому диктатору Владимиру Путину, где заявил, что страны будут "укреплять дружбу". Об этом сообщается на сайте пропагандистского агентства КНДР KCNA.

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В послании говорится, что "дружба КНДР и России неизменно укреплялась и развивалась столетие за столетием".

"Стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поставлены на новый уровень. Высокая ступень общего фронта для пресечения военной угрозы и провокаций со стороны враждебных сил и произвола", — заявил Ким Чен Ын.

Также северокорейский лидер выразил уверенность в том, что "отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, основанные на товарищеской дружбе и боевом единстве, будут укрепляться во всех областях".

13 июля российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на северокорейское посольство, сообщили, что КНДР признала так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

30 июня Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий Украины. Президент Владимир Зеленский назвал "ничтожной историей" так называемое признание Сирией террористических организаций ДНР и ЛНР.

В ответ на подобное признание МИД разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей.

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Дмитрий Гриниченко

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