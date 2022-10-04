Россия пыталась атаковать Одессу иранским дроном Shahed-136. Его сбила ПВО — ОК "Юг"
04.10.2022, 13:19
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты пытались атаковать Одессу иранским дроном-камикадзе Shahed-136, его сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета со ссылкой на данные оперативного командования "Юг".
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Военные заявили, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над морем, когда он хотел атаковать город.
СПРАВКА. Shahed-136 — дрон-камикадзе, изготовлен Ираном и впервые представлен в 2020 году. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет от 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. Заявлено, что максимальная дальность полета – 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Имеет дельтаобразное треугольное крыло. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить – с помощью радара. Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей.
- Недавно Министерство иностранных дел лишило посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократило количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Решение принято в ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ. В ведомстве сообщили о поручении президента Владимира Зеленского неотложно отреагировать на факты использования войсками РФ оружия иранского производства.
- Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.
- В Пентагоне заявили, что иранские беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.
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