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Украина "затрофеила" российский БПЛА Mohajer-6 производства Ирана: фото

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 21:22
Украина
Фото: Минобороны / Twitter

Министерство обороны показало фото российского ударного беспилотника Mohajer-6 производства Ирана, который в конце сентября посадили Вооруженные Силы Украины.

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"Недавно в ответ на ноту МИД Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла дроны в Россию. Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, несколько дней назад запущенный для координации атаки на Одессу", – заявило министерство.

Такой БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Максимальная взлетная масса – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5,4 км.

  • Воздушные силы ВСУ полторы недели назад, 23 сентября, сообщили, что впервые сбили такой беспилотник и опубликовали видео, как его тянут судном по воде.
  • После этого МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранским Shahed 136: что это и как сбивать

Андрій Водяний
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война БПЛА минобороны Mohajer-6
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