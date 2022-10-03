Украина "затрофеила" российский БПЛА Mohajer-6 производства Ирана: фото

Министерство обороны показало фото российского ударного беспилотника Mohajer-6 производства Ирана, который в конце сентября посадили Вооруженные Силы Украины.

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"Недавно в ответ на ноту МИД Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла дроны в Россию. Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, несколько дней назад запущенный для координации атаки на Одессу", – заявило министерство.

Такой БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Максимальная взлетная масса – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5,4 км.

Воздушные силы ВСУ полторы недели назад, 23 сентября, сообщили, что впервые сбили такой беспилотник и опубликовали видео, как его тянут судном по воде.

После этого МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства.

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Андрій Водяний

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