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По Запорожью нанесен удар, ракета упала во дворе многоэтажки – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 10:05
По Запорожью нанесен удар, ракета упала во дворе многоэтажки – фото - Фото
Запорожье с высоты птичьего полета (скриншот)
дополнено

Оккупационная армия России нанесла очередной ракетный удар по территории города Запорожье. Об этом LIGA.net сообщили местные жители, также об атаке и угрозе повторных ударов написал глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

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"Враг нанес ракетный удар по областному центру", – без подробностей сообщил он в 09:52 утра.

По словам местных жителей, прогремело четыре взрыва.

ОБНОВЛЕНО в 10:25. Одна из ракет упала во двор многоэтажки, дом получил повреждения, как и коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Информация уточняется.

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

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Сейчас Россия почти ежедневно бьет ракетами (преимущественно из ЗРК С-300) по Николаеву, Запорожью, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам. С осени к ракетным ударам враг подключил барражирующие боеприпасы Shahed-136.

Об одном из ракетных ударов по Запорожью вышел сюжет на платформе United24:

Євген Пилипенко
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война ракетный удар Запорожье
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