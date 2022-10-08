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Россияне ударили по Запорожью, есть риск повторных атак

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 22:06
Россияне ударили по Запорожью, есть риск повторных атак - Фото
Запорожье (скриншот из видео Александр Кохтов, YouTube)

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

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"Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Высокая вероятность повторных атак", – написал глава ОВА.

Как сообщил LIGA.net источник в Запорожье, взрыв прозвучал примерно в 21:50, после чего в городе объявили воздушную тревогу.

Оксана Житнюк
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война ракетный удар Запорожье
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