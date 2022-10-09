Армия РФ атаковала Запорожье ракетами: фото и видео разрушений и пожаров
В ночь с 8 на 9 октября россияне атаковали Запорожье ракетами – в городе около 10 прилетов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
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Глава ОВА сообщил, что армия РФ продолжает терроризировать Запорожье – зафиксировано около десятка новых приходов ракет. Последствия устанавливаются.
Как сообщил LIGA.net источник в Запорожье, взрывы начали звучать примерно с 01:58. С 01:26 в городе объявлена воздушная тревога.
Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали жилые дома, возник пожар.
Россияне ранее ударили по Запорожью поздно вечером 8 октября. Ракета попала в объект инфраструктуры, возник пожар.
Россия почти ежедневно бьет ракетами по Запорожью, Николаеву, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам, используя для обстрелов преимущественно зенитно-ракетные комплексы С-300.
- 6 октября армия России ракетами ударила по жилым домам в Запорожье: обрушились целые подъезды.
- В ночь на 7 октября РФ впервые ударила по Запорожью дронами-камикадзе.
- 7 октября оккупанты дважды за день атаковали ракетами Запорожье. ПВО обезвредила три ракеты врага.
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