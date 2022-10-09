Запорожье. В результате удара России погибли как минимум 17 человек, разрушено пять домов

В результате ночного удара российских оккупантов по Запорожью погибли как минимум 17 человек, пять частных домов разрушено. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По его словам, от удара пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора. По предварительным данным, пять частных домов разрушены, еще около 40 пострадали.

На данный момент известно про 17 погибших. Спасатели уже дали разрешение коммунальным службам на ликвидацию последствий.

Он отметил, что коммунальщикам не хватает людей и предложил неравнодушным жителям помочь разбирать завалы.

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Дмитро Гриниченко

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