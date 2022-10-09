UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Запорожье. В результате удара России погибли как минимум 17 человек, разрушено пять домов

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 06:46
Запорожье. В результате удара России погибли как минимум 17 человек, разрушено пять домов - Фото
Последствия удара по Запорожью (Фото: скриншот с видео)

В результате ночного удара российских оккупантов по Запорожью погибли как минимум 17 человек, пять частных домов разрушено. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, от удара пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора. По предварительным данным, пять частных домов разрушены, еще около 40 пострадали. 

На данный момент известно про 17 погибших. Спасатели уже дали разрешение коммунальным службам на ликвидацию последствий.

Он отметил, что коммунальщикам не хватает людей и предложил неравнодушным жителям помочь разбирать завалы. 

Читайте также: Армия РФ атаковала Запорожье ракетами: разрушена многоэтажка, начался пожар – фото, видео 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война обстрелы Запорожье
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 