Кремль не интересуется дипломатией и не настроен на переговоры – посол США в ОБСЕ

Россия не настроена на дипломатию и не имеет никакого интереса к ней. Об этом заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Голос Америки.

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Карпентер назвал заявления России о переговорах "фальшивыми", а предложения по "потемкинскому прекращению огня" – циничными.

Он напомнил, что в декабре накануне Рождества российские ракеты убили в Украине 16 человек, и что Россия похитила в Украине около 2000 детей под предлогом их "защиты".

"У меня нет других слов – это чистое зло", – подчеркнул Карпентер.

"Этот новый год начинается тем же, чем закончился предыдущий – смертями, разрушениями и невыразимыми человеческими страданиями по вине российских захватчиков", – сказал посол.

Он также отметил, что все эти преступления не могут сломить сопротивление украинцев, и что США будут продолжать поддерживать Украину в защите и освобождении ее территории столько, сколько будет нужно.

7 января посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в случае согласия Украины на мирные переговоры с РФ Кремль объявит это своей победой и постарается удержать захваченные украинские территории.

Сергій Бережний

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