Кремль объявит мирные переговоры своей победой – посол Украины в Великобритании

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в случае согласия Украины на мирные переговоры с РФ Кремль объявит это своей победой и постарается удержать захваченные украинские территории. Об этом Пристайко сказал в интервью Newsweek.

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"Если мы сейчас остановимся на любых мирных переговорах, россияне будут пытаться сохранить захваченные земли, независимо от того, чего им удалось достичь до сих пор. И большинство из этих территорий достаточно важны. Например, сухопутный мост в Крым", – сказал посол.

По убеждению Пристайко, РФ не собирается обсуждать мирные планы, стремясь провозгласить свою победу.

"Они будут провозглашать победу, то есть не собираются обсуждать мирные планы, потому что скажут своим людям: "Мы закончили. Мы уменьшили военный потенциал Украины из-за демилитаризации, мы стали сильнее, потому что у нас больше людей, больше регионов, больше всего. И мы показали этим капиталистическим свиньям, что многополярный мир восстанавливается. Да, мы потеряли часть солдат, но это было ради величия матушки России", – сказал Пристайко.

Главный экономический советник президента Украины Александр Роднянский-младший считает, что заявления Кремля о мирных переговорах – это лишь способ выиграть время для восстановления войска, им нельзя доверять.

Вадим Ребрина

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