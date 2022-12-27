Советник Зеленского: Заявление Путина о переговорах – это ловушка
Заявления Кремля о мирных переговорах – это только способ выиграть время для восстановления войск, им нельзя доверять, Кремль пытается отговорить мир от усиления военной помощи Украине. Об этом в комментарии CNN сказал советник президента Украины Александр Роднянский.
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"Блицкриг пошел для них очень плохо, и они это знают, поэтому им нужно больше времени, чтобы перегруппировать и восстановить свои войска", – сказал он.
Роднянский добавил, что Кремль пытается отговорить мир от усиления военной помощи Украине. "Мы не должны попасть в эту ловушку", – сказал он.
Ранее российский диктатор Владимир Путин в интервью своим пропагандистам заявил, что "мы готовы вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами о приемлемых решениях, но это их дело – не мы отказываемся от переговоров, а они".
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна "подобру-поздорову" выполнить требования страны-агрессора относительно "демилитаризации и денацификации", иначе этот вопрос якобы решит армия РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что России не помогут эти угрозы: оккупанты будут зачищены на всей территории Украины, а Россия будет полностью демилитаризирована.
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