Советник Зеленского: Заявление Путина о переговорах – это ловушка

Заявления Кремля о мирных переговорах – это только способ выиграть время для восстановления войск, им нельзя доверять, Кремль пытается отговорить мир от усиления военной помощи Украине. Об этом в комментарии CNN сказал советник президента Украины Александр Роднянский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Блицкриг пошел для них очень плохо, и они это знают, поэтому им нужно больше времени, чтобы перегруппировать и восстановить свои войска", – сказал он.

Роднянский добавил, что Кремль пытается отговорить мир от усиления военной помощи Украине. "Мы не должны попасть в эту ловушку", – сказал он.

Ранее российский диктатор Владимир Путин в интервью своим пропагандистам заявил, что "мы готовы вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами о приемлемых решениях, но это их дело – не мы отказываемся от переговоров, а они".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна "подобру-поздорову" выполнить требования страны-агрессора относительно "демилитаризации и денацификации", иначе этот вопрос якобы решит армия РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что России не помогут эти угрозы: оккупанты будут зачищены на всей территории Украины, а Россия будет полностью демилитаризирована.

Читайте также: Орбан: В Украине необходимо перемирие, переговоры России и США, а также границы 1991 года

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.